8 районів Харківщини отримають кошти Єврокомісії

Харків. 28 серпня. УНІАН. Вісім районів Харківської області відібрано для участі у проекті Європейської комісії й Програмі Розвитку ООН ”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

Як повідомляє сайт Харківської обласної ради, громади Близнюківського, Богодухівського, Великобурлуцького, Золочівського, Ізюмського, Нововодолазького, Первомайського, Сахновщинського районів упродовж 2,5 років зможуть використовувати кошти міжнародних організацій для поліпшення життя людей шляхом реалізації мікропроектів у різних сферах діяльності районів.

Підготовлені цими районами мікропроекти будуть на 50% фінансуватися за рахунок Еврокомісії та Програми Розвитку ООН, на 45% - за рахунок місцевих бюджетів і на 5% - за рахунок внесків місцевих громад.

Мікропроекти охоплюють різні напрямки життєдіяльності районів. Зокрема, у сфері охорони здоров`я планується здійснити ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів. У сфері комунального господарства мікропроекти будуть спрямовані на створення нових транспортних маршрутів, систем водопостачання й каналізації. Частина мікропроектів стосуватиметься захисту навколишнього середовища, у їх рамках планується впорядкувати систему вивозу й зберігання твердих побутових відходів, утилізувати пестициди.

*** В Україні бюджет проекту технічної допомоги Єврокомісії та Програму розвитку ООН становить 13,3 млн євро. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад однієї області – 400 тис. доларів.