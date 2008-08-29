ПАРЄ обговорить ситуацію в Осетії

Київ. 29 серпня. УНІАН. Ситуація в Південній Осетії обговорюватиметься у вересні на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як передає Газетa.ru, про це повідомив комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ. «Безумовно, це питання обговорюватиметься, і я упевнений, що і Комітет міністрів Ради Європи і Парламентська асамблея включать це питання в свої резолюції», - сказав Т.ХАММАРБЕРГ. Він також зазначив, що ПАРЄ обговорить також і питання міжнародної присутності в зоні конфлікту.