Переговори ЄС з РФ про нову угоду можуть уповільнитися

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ не виключає, що переговори з Росією про нову угоду можуть уповільнитися через Грузію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після виступу на надзвичайному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ніхто не сказав, що не потрібна нова угода, але питання у ритмі переговорів”, - сказав Президент Європарламенту. Він зазначив, що уповільнення темпу переговорів з Росією витікає з тієї складної ситуації, яка виникла на сьогодні в Грузії після війни у Південній Осетії.

За словами Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГА, невиправданим є як атака Грузії на Цхінвалі з одного боку, так і введення Росією військ на територію Грузії та визнання нею незалежності Південної Осетії та Абхазії, з іншого.

Президент Європарламенту також зазначив, що парламент готовий допомагати відновленню Грузії, в тому числі фінансово за рахунок бюджету ЄС 2009 року.