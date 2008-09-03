Роздрібна торгівля продовжила зниження в єврозоні

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. У липні 2008 року порівняно з червнем 2008 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні знизився на 0,4%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – зріс на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У липні-2008 порівняно з липнем-2007 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,8% в єврозоні та на 1,1% в ЄС-27.

У липні 2008 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із червнем 2008 року знизилася на 0,9% в єврозоні та на 0,1% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 0,1% в єврозоні та зріс на 0,3% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у липні-2008 порівняно із червнем-2008 спостерігалося в 8 країнах-членах, при чому найбільше - в Португалії (3,5%) та Литві (3,2%). Найбільше зниження – в Люксембургу (-3,7%) та Німеччині (-1,5%).

У липні 2008 року порівняно з липнем 2007 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 3,4% в єврозоні та на 2,0% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 2,2% в єврозоні та на 0,2% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Румунії (18,4%), Словаччині (6,8%) та Польщі (6,6%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-8,5%), Люксембургу та Іспанії (по –5,9%).

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з травнем 2008 року знизився на 0,9% в єврозоні і на 1,2% в ЄС-27.