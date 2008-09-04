Україна та Угорщина побудують нову дорогу

Київ. 4 вересня. УНІАН. 3 вересня Верховна Рада України ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Угорської Республіки про точки з’єднання автомобільних доріг на українсько-угорському кордоні у рамках П’ятого пан’європейського транспортного коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосувало 350 народних депутатів з 377 зареєстрованих у сесійній залі.

В Угоді детально визначені основні засади автомобільного сполучення між Україною та Угорщиною. Зокрема, угодою передбачено, що автомагістральне сполучення між Україною та Угорщиною в рамках П’ятого пан’європейського транспортного коридору буде реалізовано шляхом будівництва нової автомагістралі та модернізації існуючої ділянки автомобільних доріг.