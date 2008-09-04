Оголошено претендентів на премію Сахарова

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Європарламент назвав 8 претендентів на премію Сахарова, яка щорічно вручається правозахисникам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, серед претендентів – Інгрід БЕТАНКУР (екс-кандидат в Президенти Колумбії, що тривалий час перебувала в заручниках), Далай Лама (духовний лідер Тибету), Європейський центр захисту прав ромів (неурядова громадська організація), ХУ Жиа (арештований китайський активіст в боротьбі за демократію, захист навколишнього середовища та боротьби з ВІЛ/СНІД), Алекандр КОЗУЛІН (білоруський політичний в’язень), абат Аполлінер МАЛУ МАЛУ (голова незалежної Центральної виборчої комісії Конго), Михайло ТРЕПАШКІН (дисидент та захисник прав людини в Росії) та Морган ЦВАНГІРАЇ (лідер демократичної опозиції в Зімбабве).

Відповідно до процедури, претенденти на премію Сахарова були названі політичними групами Європарламенту, або групами депутатів, що складаються не менше, ніж з 40 членів Європарламенту.

Кандидати офіційно будуть представлені 9 вересня на засіданні комітетів з питань закордонних справ, з питань розвитку та підкомітету з питань прав людини.

22 вересня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту обере трьох з 8-ми претендентів, після чого, в середині жовтня, конференція Президентів Європарламенту обере лауреата. Церемонія вручення премії відбудеться 17 грудня на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі.