Балтія і Скандинавія підтримають Україну на шляху в ЕС та НАТО

Київ. 11 вересня. УНІАН. Міністри закордонних справ восьми країн Балтії та Скандинавії домовилися підтримувати Україну, Молдову і Грузію на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, після зустрічі глав дипломатичних відомств восьми держав 10 вересня в Естонії стало відомо, що вони також домагатимуться надання Плану дій з набуття членства в НАТО для України та Грузії на саміті Альянсу в грудні цього року.

Представники країн пояснили це, серед іншого, прагненням не допустити повторення в східноєвропейських країнах-сусідах ситуації в Грузії.

Міністри північноєвропейських країн також вважають, що Росія скомпрометувала себе як миротворець на Кавказі й має вивести свої війська з усіх грузинських територій.