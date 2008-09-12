Комітет ЄП вимагає більш чистого пального для авто

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, науки та енергетики Європарламенту вважає, що до 2015 року 5% пального для автомобілів має вироблятися з відновлюваних енергоресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому на засіданні Комітету 11 вересня проекті доповіді Клода ТЮРМЕ (група “зелених”, Люксембург) щодо проекту Директиви ЄС.

Депутати переконані, що до 2015 року частка біопального в усьому пальному для автомобільного транспорту має становити щонайменше 4%, частка пального, виробленого з інших альтернативних ресурсів, що не конкурують з виробництвом продовольства, – не менше 1%.

Це альтернативне пальне має включати електричне та водневе.

Проектом доповіді також передбачається, що до 2020 року частка пального, виробленого з відновлювальних енергоресурсів має становити 10%. Однак, ця ціль має бути переглянута до 2014 року з урахуванням реального впровадження альтернативного пального на ринок.

Перегляд має бути здійснений з урахуванням наслідків для забезпечення продовольчої безпеки, біорізноманітності та доступності електрики та водню з відновлювальних енергоресурсів.

Нова Директива, на переконання депутатів, має зобов’язувати країни-члени схвалити національні плани розвитку використання відновлювальних енергоресурсів на транспорті, у виробництві електроенергії, опаленні та охолодженні приміщень.

Передбачається, що проект доповіді про нову Директиву ЄС буде винесено на розгляд до пленарного залу Європарламенту у жовтні.