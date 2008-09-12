Прес-конференція комісара ЄС з питань мільтилінгвізму Леонарда Орбана

Тема прес-конференції: "Багатомовність - перевага для Європи та спільне завдання". В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС з такою самою назвою, в якому пропонується нова стратегія в області багатомовності, яка передбачає здійснення глобальної мовної політики для сприяння міжкультурному діалогу, соціальному включенню та куонкурнтоздатності.