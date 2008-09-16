Мінськ побачив інерційність у підходах ЄС

Київ. 16 вересня. УНІАН. Офіційний Мінськ вважає, що Євросоюз остаточно не позбувся інерційного підходу до Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, таким чином прес-секретар МЗС Андрій ПОПОВ прокоментував висновки, прийняті 15 вересня Радою ЄС щодо ситуації в Білорусі.

«Білоруська сторона відзначає зміну тональності щодо Білорусі в прийнятому за підсумками цього засідання документі. Нами не залишилася не поміченою спроба країн ЄС визначити можливі напрями поліпшення двосторонньої взаємодії між Білоруссю та ЄС. Це вселяє обережний оптимізм. Хоча остаточно позбутися властивої йому інерції в підходах до нашої держави ЄС не вдалося», - сказав А.ПОПОВ.

Прес-секретар звернув особливу увагу на ту частину документа, в якій міститься заклик до Білорусі провести чесні парламентські вибори. «Керівництво країни неодноразово публічно заявляло про прагнення провести ці вибори у відкритій і демократичній манері. Від цих зобов`язань білоруська сторона відступати не має наміру. Ми, як і раніше, чекаємо від ЄС не порожніх декларацій, а конкретних дій», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС закликала Білорусь провести чесні вибори, і заявила про готовність переглянути санкції проти країни.

“Рада оцінить ситуацію в Білорусі у світлі парламентських виборів і прогресу, який Білорусь зробила на шляху до демократичних цінностей і прав людини, і готова переглянути обмежувальні заходи проти представників влади Білорусі”, - зазначено в документі.

Крім того, європейські міністри наголосили готовність розширити офіційні, торгові та культурні обміни, а також запросити Білорусь до участі в Європейській політиці сусідства та збільшити фінансову допомогу країні.