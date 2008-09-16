Інфляція в ЄС пішла на спад?

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. У серпні 2008 року річна інфляція (серпень до серпня) в зоні євро становила 3,8% проти 4,0% в липні 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 4,2% проти 4,4% у липні-2008.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем 2008 року, у серпні було зареєстровано дефляцію як в єврозоні, так і в ЄС-27 в 0,1%.

У серпні 2008 року найменша річна інфляція зафіксована в Нідерландах (3,0%), Португалії (3,1%) та Ірландії (3,2%).

Найбільша річна інфляція у серпні 2008 року була зафіксована в Латвії (15,6%), Литві (12,2%) та Болгарії (11,8%).

Головними компонентами річної інфляції у серпні 2008 року в єврозоні стали будівництво та транспорт (по 6,3%), а також продовольство (6,2%).

У серпні 2007 року річна інфляція становила 1,7% в зоні євро та 1,9% в ЄС-27.