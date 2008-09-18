В Італії вбито двох українок

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. В Італійському Бергамо затримано підозрюваного у вбивстві двох українок.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Дві вбитих українки, Наталія Головко 43-х років та Алла Смирнова 42-х років, були зарізані кухонним ножем, якій вдалося виявити на місці злочину.

Н.Головко знайшли вбитою біля свого будинку, а А.Смирнову – біля автомобіля поруч з її роботою.

Зараз підозрюваний перебуває у в’язниці.