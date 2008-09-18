ЄС та Марокко посилять співпрацю

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Європейський Союз та Марокко планують посилити двосторонні відносини.

Як передає марокканське інформаційне агентство MAP, спільні документи щодо “передового статусу” будуть схвалені під час засідання Ради Асоціації ЄС-Марокко у жовтні цього року.

“Влада Марокко має чітку політичну волю до зближення з ЄС як в питанні економічної інтеграції, так і в політичному діалозі, а європейські лідери готові встановити амбіційні цілі з наближення Королівства Марокко до ЄС”, - цитує агентство заступника Генерального директора Генерального директорату “Зовнішні відносини” Єврокомісії Х’юга МІНГАРЕЛЛІ.

За даними агентства, передбачається, що після підписання документів сторони посилять роботу зі зменшення бар’єрів в торгівлі та інвестиціях, в питаннях протидії незаконній міграції та сприянню легальній міграції, посилять контакти в політичній площині.

Як повідомляв УНІАН, Марокко з 1996 року має з ЄС угоду про асоціацію. Марокко та ЄС також співробітничають в рамках Європейської політики сусідства. Засідання Ради Асоціації ЄС-Марокко заплановане на 13 жовтня.