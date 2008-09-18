Баррозу обіцяє Литві мільйони євро

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ обіцяє допомогти Литві у зниженні енергетичної залежності від Росії.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, про це він заявив 17 вересня в ході свого перебування у Вільнюсі.

Президент Єврокомісії, зокрема, заявив про готовність надати “мільйони євро” на енергозбереження і, зокрема, на покращення енергоефективності будинків.

Ж.БАРРОЗУ також наголосив на своєму бажанні зменшити залежність Литви від Росії в постачанні газу та електроенергії через “об’єднання” енергосистем Литви з її європейськими сусідами: Естонією, Латвією, Польщею та Швецією.

“Я готовий розвивати план Балканського об’єднання з усіма країнами-членами ЄС навколо Балтійського моря та надати цьому плану пріоритетне значення”, - заявив Ж.БАРРОЗУ на прес-конференції по завершенні зустрічі з прем’єр-міністром Литви Гедемінасом КІРКІЛАСОМ.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2006 року Литва не отримує нафту з Росії нафтопроводом “Дружба” на єдиний в Литві нафтопереробний завод – Мажейкяйський НПЗ. Офіційна причина припинення постачання нафти – виявлені “пробоїни” в нафтопроводі.