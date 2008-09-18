Авіабезпека Греції під сумнівом

17:17, 18 вересня 2008
Новини ЄС
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Єврокомісія вимагає покращити ситуацію

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Греції покращити авіаційну безпеку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія направила уряду Греції листа “вмотивованої думки” щодо недостатньої імплементації в національне законодавство положень двох Директив ЄС про безпеку громадянської авіації.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що в рамках двох Директив від 2002 та 2003 років про авіаційну безпеку, необхідно здійснювати постійний моніторинг діяльності аеропортів та авіаційних операторів, для виявлення можливих порушень чи недосконалостей в питанні забезпечення безпеки. Для цього має бути достатня кількість аудиторів, чого не має в Греції.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.

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