ЄК вимагає від Греції виконання Директив по ПДВ

20:12, 18 вересня 2008
Новини ЄС
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Від Афін 2 роки ніякої відповіді

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Греції повідомити про імплементацію двох Директив ЄС щодо ПДВ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія направила уряду Греції два листи вмотивованої думки щодо імплементації в національне законодавство положень двох Директив від 2006 року про систему податку на додану вартість та боротьбу з фіскальними порушеннями з цим податком.

Єврокомісія зазначає, що не зважаючи на направлення запитів 29 січня та 18 березня цього року уряду Греції, вона не отримала відповіді, а відтак вважає, що положення цих Директив не були імплементовані.

Єврокомісія наголошує, що обов’язком країн-членів є не лише імплементація законодавства ЄС до національного законодавства, але й інформування про це Комісії.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.

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