Alitalia на межі прірви

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ називає “драматичною” ситуацію авіаційної компанії Alitalia після того, як стало відомо про відкликання пропозиції Авіаційної італійської компанії придбати Alitalia.

Як повідомляє бельгійське агентство “Belga”, про це С.БЕРЛУСКОНІ заявив сьогодні.

“Я отримав підтвердження про відкликання пропозиції, ситуація є драматичною, ми стоїмо на межі прірви”, - цитує агентство італійського прем’єра.

Група італійських інвесторів, що поєдналися в Авіаційну італійську корпорацію офіційно повідомили про відкликання пропозиції про покупку компанії сьогодні.

Раніше передбачалося, що у випадку купівлі, в Alitalia мало відбутися скорочення 3 тис. працівників, а фінансові “вливання” в компанію могли становити до 1 млрд. євро.