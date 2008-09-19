ЄК вимагає від Франції дозволити продаж окулярів on-line

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Франції дозволити продаж окулярів on-line.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 18 вересня Єврокомісія вирішила направити уряду Франції листа вмотивованої думки.

Єврокомісія, зокрема, вважає, що заборона на дистанційний продаж окулярів дипломованим оптиком і зобов’язання до всіх спеціалістів, що працюють в галузі оптики, реєструвати свої дипломи на рівні департаментів Франції суперечить правам на свободу компаній та вільному руху послуг (статті 43 та 49 Угоди ЄС відповідно).

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.