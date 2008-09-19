ЄК вимагає від Франції дозволити продаж окулярів on-line

09:32, 19 вересня 2008
Новини ЄС
0 0

Рух послуг має бути вільним

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Франції дозволити продаж окулярів on-line.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 18 вересня Єврокомісія вирішила направити уряду Франції листа вмотивованої думки.

Єврокомісія, зокрема, вважає, що заборона на дистанційний продаж окулярів дипломованим оптиком і зобов’язання до всіх спеціалістів, що працюють в галузі оптики, реєструвати свої дипломи на рівні департаментів Франції суперечить правам на свободу компаній та вільному руху послуг (статті 43 та 49 Угоди ЄС відповідно).

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter