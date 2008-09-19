Польща підтримає ПДЧ для України

Київ. 19 вересня. УНІАН. Польща обіцяє підтримати приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Києві.

«Сьогодні міжнародний контекст повинен сприяти цьому більше, ніж коли-небудь раніше. Але точкою виходу має бути так чи інакше суверенне рішення України», - сказав Д.ТУСК.

Він підкреслив, що «Польща, якщо буде бажання України, зробить усе можливе, щоб цей процес дійшов до фіналу».