ЄС просить у Ющенка та Тимошенко стабільності

Київ. 19 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК передав прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО і Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ послання Євросоюзу про необхідність створення стабільної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТУСК повідомив сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО в Києві.

«Я привіз послання, думку, яка є не тільки моєю думкою, я можу сказати упевнено, що це думка Європейського Союзу. І я передав цю думку і пані прем`єр-міністрові, і панові Президентові», - сказав Д.ТУСК.

Кажучи про зміст послання, прем`єр-міністр Польщі відзначив, що проведення Євро-2012, ситуація на Кавказі, здійснення східноєвропейського партнерства і евпропейский курс України – для всього цього необхідна стабільність і в Україні, і в регіоні.

«Пан Президент повідомив, що він діятиме виключно відповідно до Конституції, а пані прем`єр-міністр сказала мені, що у неї є бажання створити стабільну, ефективну коаліцію», - повідомив Д.ТУСК.

На його думку, Україні потрібно складати іспит на демократію так, як після Помаранчевої революції. «Важливою справою є політична стабільність у країні, і я тут дуже переживатиму за пані прем`єр-міністра, щоб їй вдалося сформувати таку стабільну більшість», - додав Д.ТУСК.

Водночас, він наголосив, що приїхав до України не з особливою місією. «Я не місіонер. У нас є загальне завдання (Євро-2012), яке ми повинні виконувати», - сказав прем`єр-міністр Польщі.