Баррозу підтримав команду Європи з гольфу

Брюссель.19 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ надіслав листа підтримки Європейській команді з гольфу European Ryder Cup Golf напередодні турніру з США на ім’я капітану Ніка ФАЛДІ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Єврокомісії.

“Від імені Європейської Комісії та від себе особисто хочу повідомити вам про повну підтримку та передати найкращі побажання напередодні турніру, що стартує сьогодні”, - написав Ж.БАРРОЗУ.

“Я переконаний, що це буде гарною спортивною можливістю, яка збере дві великі команди. Вся Європа вболіватиме за вас у ці вихідні”, - додав Президент Єврокомісії.

Ryder Cup – це трофей в гольфі, якій був створений Самуелєм Рейдером в 1927 році. В турнірі беруть участь команда США та команда Європи.