Ющенко до 2010 року інтегрує вищу освіту до ЄС

Київ. 26 вересня. УНІАН. Президент України Віктора ЮЩЕНКО заявляє, що з 2010 року вища освіта держави вже буде інтегрована до Європейського Союзу.

Про це йдеться у статті Президента, надрукованій в газеті “Голос України” (№ 183 від 26 вересня 2008 року). Матеріал вийшов з нагоди початку нового навчального року та напередодні Дня вчителя.

“Незаперечним успіхом України стало приєднання в 2005 році до Болонського процесу, який передбачає створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Перед нами стоїть відповідальне завдання – прискорити запровадження європейських стандартів у вищій школі, не втрачаючи при цьому найкращих власних традицій. Виконання цього завдання на практиці означає – з 2010 року наша вища освіта вже буде інтегрована до Європейського Союзу”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави переконаний, що це дасть змогу українським студентам отримати “такі ж права й можливості, як і їхні ровесники в ЄС”. “Вони зможуть навчатися в європейських університетах, вони першими з українців фактично стануть громадянами Євросоюзу”, – сказав Президент, висловивши переконання, що Болонський процес – це один з фундаментальних напрямків інтеграції держави до європейської спільноти.

Водночас він зауважив, що введення європейських стандартів у сфері вищої освіти передбачає також серйозні зміни в нинішній мережі вищих навчальних закладів, у їх структурі.

За словами В.ЮЩЕНКА, у даний час в Україні склалася досить парадоксальна ситуація. В країні налічується 904 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації і форм власності. Крім того, діє 1005 їхніх відокремлених структурних підрозділів. Тим часом Велика Британія таких навчальних закладів має 96; Франція – 78; Італія – 65; Польща – лише 11.

“На практиці це означає, що багато українських навчальних закладів, формально маючи статус вищих, насправді не спроможні повною мірою забезпечити сучасний рівень викладання. Вочевидь, маємо справу з розпорошенням ресурсів, розмиванням і нівелюванням самого поняття вищої освіти”, - йдеться у статті.