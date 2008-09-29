Ферреро-Вальднер бачить позитивні зміни в Білорусі

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішні відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР закликає уряд Білорусі обговорити з ОБСЄ шляхи покращення виборчого процесу на майбутнє.

Про це йдеться у її коментарі за підсумками виборів до парламенту Білорусі, текст якого передано УНІАН.

“Я закликаю владу Білорусі розпочати діалог з ОБСЄ/БДІПЛ, як імплементувати їхні рекомендації”, - написано у коментарі.

Комісар ЄС висловила задоволення певним прогресом в демократизації Білорусі.

“Протягом останніх місяців мі бачили та вітали позитивні зміни в Білорусі, включаючи звільнення політичних в’язнів та запрошення місії ОБСЄ/БДІПЛ спостерігати за парламентськими виборами 28 вересня”, - зазначила комісар.

Вона заявила, що взяла до уваги попередні висновки місії спостерігачів, які, за її словами, містять як ряд позитивних зауважень, так і ряд негативних.

“Найважливіше, щоб місії було надано повний доступ до тих етапів виборів, що залишилися, і ми детально вивчимо остаточну доповідь місії”, - зазначила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також заявила, що зараз для ЄС важливо вирішити, яким чином краще заохотити Білорусь до подальшого розвитку, в тому числі, посилення поваги демократичних принципів, верховенства права та прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Білорусі відбулися вибори до нижньої палати парламенту – Палати представників. За попередніми даними ЦВК Білорусі жоден представник опозиції не потрапив до парламенту.

15 вересня цього року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заявила про готовність полегшити санкції проти Білорусі, посилити торгівлю та включити Білорусь до Європейської політики сусідства у випадку проведення демократичних виборів. Пізніше, польська “Газета Виборча” повідомила, що ЄС наполягав на тому, що для полегшення санкцій хоча б 20 представників опозиції мали потрапити до числа 110 депутатів нижньої палати парламенту.