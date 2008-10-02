Грузія просить Швецію представляти її в РФ

Київ, 2 жовтня. УНІАН. Грузія офіційно звернулася до Швеції з проханням стати країною, через яку вона могла б підтримувати дипломатичні контакти з Росією.

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на газету «Свенска Дагбладет», яка сьогодні опублікувала інтерв`ю Посла Грузії в Швеції Амірана КАВАДЗЕ.

Водночас уточнюється, що прес-служба МЗС Швеції не підтвердила, але й не спростувала повідомлення газети.

А.КАВАДЗЕ в інтерв`ю газеті пояснив, що це прохання є нормальним явищем у ситуації, коли дипломатичні відносини між Грузією та РФ розірвано. Посол сказав також, що пропозиції представляти інтереси Грузії надійшли вже від кількох країн.

«У випадку з Швецією це запит з грузинського боку. Швейцарія представлятиме російські інтереси в Грузії, чому ж Швеція не може представляти Грузію в Росії?», - цитує слова посла «Свенска Дагбладет».

«Якщо Росія вважає Грузію державою, то в них має бути хтось, з ким би вони вели переговори», - наводить газета слова відомого в Швеції експерта з Росії Крістіана ГЕРНЕРА.

Вислів грузинського посла в Стокгольмі газета приводить у зв`язку з двома статтями, опублікованими на сайті «Свенска Дагбладет» 1 і 2 жовтня і які коментують висловлювання голови МЗС Швеції Карла БІЛЬДТА, які він зробив під час конфлікту на Кавказі в серпні 2008 року.

«Росіяни бойкотують Швецію після того, як Карл БІЛЬДТ засудив у зв`язку з конфліктом на Кавказі в серпні цього року дії Росії в Грузії та порівняв їх у своєму блозі з діями нацистської Німеччини на початку Другої світової війни», - пише «Свенска Дагбладет».

Порівняння з нацистською Німеччиною, яке навів К.БІЛЬДТ, спричинило офіційні протести посольства РФ у Швеції.