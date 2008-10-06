8 жовтня Ющенко полетить до Італії

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО у середу, 8 жовтня, здійснить офіційний візит до Італійської Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це поінформувала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Перший офіційний візит Президента України до Італії відбувається після тривалої перерви у політичному діалозі між двома країнами», - зауважила І.ВАННИКОВА.

За її словами, під час переговорів з вищими посадовими особами Італії планується обговорити питання підтримки Італією української політики європейської та євроатлантичної інтеграції. Йдеться про реалізацію конкретних проектів співробітництва у форматі «Україна-НАТО» та «Україна-ЄС». Це, зокрема, запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО на грудневому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та реалізація політичних домовленостей, досягнутих під час 12-го Саміту Україна - ЄС у Парижі.

«Ураховуючи, що Італія є ключовим торговельно-економічним партнером України - за обсягами двосторонньої торгівлі вона посідає третє місце серед країн ЄС - сторони обговорять шляхи поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва, взаємодії в енергетичній галузі», - повідомила прес-секретар Президента.

Під час зустрічі з керівниками об`єднань промисловців і підприємців, провідними банкірами та бізнесменами Італії, Президент України висловить низку пропозицій щодо реалізації масштабних інвестиційних проектів, зокрема, у рамках підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Окремим питанням, за словами І.ВАННИКОВОЇ, яке планує порушити Президент України. є поглиблення культурно-гуманітарного співробітництва, зокрема, у сфері туризму. Йтиметься також про прискорене укладення угоди у сфері працевлаштування, що знаходиться на розгляді відповідних органів обох країн.

Планується, що під час візиту будуть підписані Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в галузі туризму і Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки про співробітництво в галузі військової географії.