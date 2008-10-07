В італійський лотереї сьогодні рекордний джек-пот

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні в національній лотереї Італії Superenalotto розігрується рекордна сума призового фонду - 73,5 млн. євро.

Про це повідомляє сьогодні італійське агентство ANSA.

За даними агентства, з 26 квітня цього року, після того, як мешканець провінції Турин виграв 40,6 млн. євро, ніхто не вгадував 6 цифр.

Найбільший виграш в Італії був зареєстрований 4 травня 2004 року в Мілані, коли 10 осіб, склавшись, зіграли схему цифр вартістю 126 євро і виграли 71,7 мільйони євро.