У Солани висловлюють жаль через розпуск ВР

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. В офісі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єра СОЛАНИ висловлюють жаль з приводу невдачі щодо створення нової коаліції в українському парламенті.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила прес-секретар Х.СОЛАНИ Крістіна ГАЙАК.

“Ми взяли до уваги рішення Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламент, і висловлюємо жаль щодо провалу зусиль зі створення нової коаліції”, - сказала вона.

Речник Верховного представника ЄС зазначила, що Україна зараз потребує політичної стабільності для відповіді на існуючі виклики.

Вона також додала, що Х.СОЛАНА стежитиме за розвитком процесу.

Як повідомляв УНІАН, після проведених 8 жовтня зранку консультацій з лідерами парламентських фракцій, Президент України ввечері того ж дня у зверненні до народу України оголосив про своє рішення розпустити парламент. Сьогодні зранку було оприлюднено указ Президента про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських виборів на 7 грудня цього року.