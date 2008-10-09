Єврокомісія не коментує нові вибори в Україні
16:22, 09 жовтня 2008Новини ЄС
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Кажуть - внутрішні справи
Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Єврокомісія не коментує рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори Верховної Ради України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на джерело у Єврокомісії, рішення про вибори в комісії вважають внутрішньою справою України.
«Це внутрішня справа України, ми ніколи не коментуємо такі рішення», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів на 7 грудня. Указ датовано 9 жовтня.
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