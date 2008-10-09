Єврокомісія не коментує нові вибори в Україні

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Єврокомісія не коментує рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори Верховної Ради України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на джерело у Єврокомісії, рішення про вибори в комісії вважають внутрішньою справою України.

«Це внутрішня справа України, ми ніколи не коментуємо такі рішення», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів на 7 грудня. Указ датовано 9 жовтня.