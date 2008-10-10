Мінпаливенерго може отримати 150 млн. євро від ЄІБ

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Міністерство палива та енергетики України підписало угоду з Європейським інвестиційним банком про фінансування будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – підстанція ”Київська”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході відвідин підстанції «Київська» в Макарівському районі Київської області повідомив журналістам міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Я вже 8 жовтня підписав угоду з ЄІБ», - сказав міністр. При цьому він нагадав, що йдеться про виділення кредиту в 150 млн. євро, який з попереднім кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку становитиме 300 млн. євро.

Крім того, зазначив Ю.ПРОДАН, ще 62 млн. євро за вказаним проектом будуть виділені українською стороною – оператором енергосистем України НЕК «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.о. ЄБРР ухвалив рішення надати Національній енергетичній компанії «Укренерго» кредит на суму 150 млн. євро під державні гарантії.

Крім того, Європейський інвестиційний банк заявив про готовність надати «Укренерго» кредит на 150 млн. євро.

Надані кошти будуть направлені на реалізацію проекту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ “Рівненська АЕС - ПС Київська” загальною протяжністю близько 488 кілометрів.

Кредити ЄБРР і Європейського інвестиційного банку становлять приблизно 70% від загальної вартості проекту.

У січні Кабмін затвердив розроблений НДІ «Укренергомережапроект» проект будівництва повітряної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська» і реконструкції розподільних підстанцій Рівненської і Хмельницької АЕС загальною кошторисною вартістю 1 млрд. 655,53 млн. грн.

Зокрема, вартість будівництва повітряної лінії становитиме 1 млрд. 569,318 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи – 857,403 млн. грн., устаткування та інвентар - 250,246 млн. грн., пуско-налагоджувальні роботи - 5,414 млн. грн., інші витрати - 456,254 млн. грн.

Крім того, кошторисна вартість реконструкції відкритих розподільних пристроїв 750 кВ на Рівненської і Хмельницькій АЕС затверджена на рівні 78,694 млн. грн., зокрема, на реконструкцію розподільної підстанції Рівненської АЕС – 71,093 млн. грн., на реконструкцію розподільної підстанції Хмельницької АЕС – 7,6 млн. грн.

Передбачається, що проект буде реалізований протягом 24 місяців.

***Кабмін у додатку №4 до проекту Державного бюджету України на 2009 рік планує виділити кредитні кошти в обсязі 335,283 млн. грн. НЕК «Укренерго» для будівництва повітряної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС - ПС «Київська».