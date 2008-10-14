Україна ще може отримати ПДЧ в грудні

Берлін. 14 жовтея. УНІАН. Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ не бачить підстав говорити, що в грудні Україна не отримає План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це він заявив в Берліні в розмові з власним кореспондентом УНІАН.

« Ми на сьогоднішній момент не маємо підстав говорити, що в грудні ми не отримаємо ПДЧ. Звичайно, ситуація є неоднозначною, і багато, наприклад, в німецнькому політикумі не вважає за можливе таке рішення, але рішення нам буде відомо лише в грудні », - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи може вплинути політична нестабільність в Україні на рішення НАТО, перший заступник міністра зазнаяив, що в своїх дискусіях уникає говорити про політичну нестабільність.

«Власне кажучи, ми маємо демократичний політичний процес, і те, що в ході цього демократичного процесу висловлюються різні думки. Я взагалі не вважаю використання конституційного права щодо припинення повноважень парламенту якоюсь ознакою політичної нестабільності. Це є нормальний політичний процес », - сказав він.

В.ХАНДОГІЙ зазначив, що він намагається в усіх дискусіях з партнерами по НАТО пояснити саме цю позицію.

«Який це матиме вплив на рішення в грудні – важко сказати, я можу відверто сказати, що він не додає, скажімо так. Це може бути зайвим аргуметом для тих, хто і без цього не були великими адвокатами надання нам ПДЧ у грудні, а сьогодні вони отримують отакий ще, з їхнього погляду, додатковий аргумент, як політична якась невизначеність, вони можуть говорити про те, що хочуть почекати до нової коаліції і до підтвердження цією коаліцією тих зобов`язань, які Україна взяла на себе раніше. Звичайно, це не додає нам оптимізму», - сказав перший заступник міністра закордонних справ.

В.ХАНДОГІЙ також висловив сподівання, що останні події на Кавказі не вплинуть на політиків країн-членів НАТО при прийнятті рішення щодо надання ПДЧ Україні.

«Ми ведемо свою власну зовнішню політику, пріоритетом якої є надання нам ПДЧ. Ми ніяким чином не пов`язуємо це до грузинських подій, ми сподівались отримати ПДЧ в Бухаресті задовго до грузинських подій», - сказав він.

«Звичайно, вона (російсько-грузинська війна – УНІАН) на політиків впливає, але рішення, мені хочеться сподіватися,буде прийматися щодо України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Президент, голова Верховної Ради та прем`єр-иіністр України звернулися до НАТО з проханням надати Україні ПДЧ. На самміті НАТО в Бухаресті, лідери країн-членів НАТО висловилися за надання євроатлантичної перспективи Україні, однак питання про отримання ПДЧ було відкладено на грудень цього року.