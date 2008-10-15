ЄС проведе морську операцію проти піратів Сомалі

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Європейський Союз проведе морську операцію проти сомалійських піратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНИ, відповідне рішення було ухвалено 14 жовтня на засіданні політико-безпекового комітету ЄС.

Комітет, зокрема, визначив Нортвуд (Великобританія) штаб-квартирою операції та вирішив запропонувати командуючим операції віце-адмірала Британських королівських морських сил Філіпа ДЖОНСА. Крім того, Комітет вирішив попросити віце-адмірала приступити до планування операції, проведення якої заплановано на грудень.

Верховний представник ЄС привітав таке рішення політико-безпекового комітету, зазначивши, що проведення морської операції сприятиме захисту суден, зокрема, тих, що займаються привезенням продовольчої допомоги в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила план боротьби з піратством біля берегів Сомалі

Рада ЄС, зокрема, вирішила створити спеціальне відділення з координації та допомоги у спостереженні та боротьби з проявами піратства.

У схвалених Радою висновках стосовно Сомалі не виключалася можливість проведення спеціальної морської операції для боротьби з піратством біля Сомалі.

Останнім часом почастішали випадки піратства біля берегів Сомалі, жертвами яких ставали, в тому числі, й громадяни України.