S&P понизило рейтинги України

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor’s помістила довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті - «В+/В», за зобов`язаннями в національній валюті - «ВВ-/В», а також рейтинг за національною шкалою «uaAА» - до списку CreditWatch з негативним прогнозом.

Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

”Рейтинги буде виведено зі списку CreditWatch, ймовірно, цього місяця – після прояснення державної стратегії, спрямованої на подолання напруження у фінансовому секторі країни, що може зажадати надання фінансових ресурсів з боку уряду. Ми перебуваємо у процесі оцінювання цих потенційних витрат і впливу погіршення перспектив економічного зростання на бюджетні показники уряду України”, говориться в повідомленні.

«Поміщення рейтингів до списку CreditWatch відображає нашу стурбованість у зв`язку з погіршенням економічної ситуації і пов`язаним з цим знеціненням національної валюти, а також впливом цих чинників на якість активів фінансового сектора України, особливо у світлі високого рівня запозичень в іноземній валюті приватного сектора, еквівалентного 35% ВВП. Дефіцит за рахунком поточних операцій у доларах США за першу половину 2008 р. зріс у 6 разів - до 6,8 млрд. дол. (за оцінкою, 7% ВВП), але ця цифра, ймовірно, значно збільшиться у місяці, що залишилися у 2008 р., і в 2009 р., оскільки Україна стикається з різким припиненням зовнішнього фінансування», - зазначив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френклін ГІЛЛ.

У повідомленні компанії також зазначається, що великі потреби України в зовнішньому фінансуванні збережуться, оскільки платежі за рахунком поточних операцій і погашення короткострокового зовнішнього боргу становитимуть до 147% золотовалютних резервів упродовж наступних 12 місяців. Умови зовнішньої торгівлі змінюються, погіршуючи перспективи економічного зростання у середині поточного електорального циклу.

Компанія зазначає, що український уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо угоди про надання довгострокової допомоги економіці країни. «Ми чекаємо, що рейтинги будуть виведені зі списку CreditWatch цього місяця, оскільки питання про угоду з МВФ і відповідне виділення коштів в іноземній валюті до цього часу з’ясується», - зазначив Ф.ГІЛЛ.