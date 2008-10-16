Україна та Франція модернізують Мі-24

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Українські і французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект з модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який є на озброєнні у Збройних силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМІЛОСТИВИЙ сьогодні у Києві на засіданні круглого столу “Україна – НАТО: потенціал співробітництва у сфері ОПК”.

“На сьогодні ми маємо позитивний досвід співпраці українських і французьких підприємств ОПК. Найближчим часом - до кінця року - ця співпраця повинна бути закріплена підписанням контракту щодо спільної модернізації вертольотів Мі-24. Українська сторона розглядає цей проект як перший яскравий приклад кооперації і координації дій між підприємствами України і Франції, яка є західним партнером у цьому питанні”, - зазначив В.НЕМІЛОСТИВИЙ.

Він повідомив, що з української сторони у проекті візьмуть участь п’ять підприємств. Перший заступник міністра наголосив, що усі ці вітчизняні підприємства, за оцінками французьких фахівців, є цілком конкурентноздатними.

За словами В.НЕМІЛОСТИВОГО, модернізований варіант Мі-24 знайде попит як на внутрішньому українському ринку – для потреб Збройних сил – так і на зовнішньому, зокрема, для участі в операціях ООН і НАТО.

“Цей проект також матиме спільний інтерес з огляду на експорт цієї техніки до третіх країн”, - сказав В.НЕМІЛОСТИВИЙ.