ЄС продовжить оцінку стану відносин з Росією

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС хочуть до самміту з Росією отримати від Єврокомісії та Ради ЄС оцінку стану двосторонніх відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в ухвалених сьогодні висновках Європейської Ради (самміту гроів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Європейська Рада із задоволенням відзначає виведення російських військ, яке стало результатом угод від 12 серпня та 8 вересня, а також початок міжнародних дискусій в Женеві, передбачених цими угодами», - зазначається у висновках.

Водночас, Рада доручила Єврокомісії та Раді ЄС продовжити повну та всебічну оцінку відносин ЄС-Росія напередодні запланованого на 14 листопада самміту ЄС-Росія, якій відбудеться у Ніцці. Ця оцінка, зазначається у висновках, буде взята до уваги при продовженні переноворів з Росією пр нову базову угоду.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня, Європейська Рада на надзвичайномму засіданні 1 вересня вирішила призупинити проведення переговорів з Росією про нову базову угоду допоки російські війська не будуть виведені з території Грузії. Тоді ж було схвалено розмістити в Грузії місію спостерігачів ЄС. Місія в складі 200 осіб була розміщена до 1 жовтня цього року, після чого Росія вивела свої війська з усіх територій Грузії, крім Абхазії та Південної Осетіїї, незалежність яких була визнана Росією в середині серпня. 15 жовтня у Женеві розпочалися міжнародні дискусії щодо статусу Абхазії та Осетії, а також щодо подолання наслідків бойових дій.