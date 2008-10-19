США та Європа організують самміти для подолання кризи

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. США та Європа домовилися про проведення у листопаді самміту для подолання фінансової кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі Президента США Джорджа БУША з Президентом головуючої в ЄС Франції Ніколя Саркозі та Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Три лідери провели дуже позитивну дискусію щодо подальшої координації необхідних кроків для вирішення кризи сьогоднішньої глобальної економіки. Вони погодилися зв’язатися зі світовими лідерами протягом наступного тижня з пропозицією розпочати серію саммітів для обговорення викликів глобальної економіки”, - зазначається у повідомленні Єврокомісії, переданому УНІАН.

Лідери США та ЄС домовилися провести консультації щодо проведення першого самміту голів урядів в США невдовзі після президентських виборів для здійснення огляду прогресу щодо реакції на поточну кризу та пошуку домовленостей щодо принципів необхідних реформ для уникнення схожих криз у майбутньому.

Наступні самміти будуть присвячені імплементації угоди та специфічним крокам, що здійснюватимуться для відповідності визначеним принципам.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 жовтня лідери ЄС під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) домовилися про основні принципи подолання фінансової кризи, а також доручили Н.САРКОЗІ та Ж.БАРРОЗУ відвідати США з метою обговорення можливості проведення самміту країн “великої вісімки” та найбільших економік країн, що розвиваються, для протидії фінансовій кризі. Н.САРКОЗІ заявив, що перший такий самміт може бути проведений вже у листопаді, а до участі в ньому можуть бути запрошені представники 12-15-ти найбільших економік світу.