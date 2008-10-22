ЄП висловився за гармонізацію інтеранціональних розлучень

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав гармонізацію законодавства про розлучення браків між громадянами різних країн-членів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 21 жовтня на засідання Європарламенту в Страсбурзі доповіді Евелін ГЕБХАРДТ (група соціалістичних партій, Німеччина).

“За” проголосували 522 депутати, проти – 89, утрималися – 35.

Доповідь підтримує пропозицію Єврокомісії, яка передбачає, що пари повинні мати вибір в якій країні розлучатися, з якою вони мають інші чіткі зв’язки, як з країною одруження, постійного проживання, громадянства чи останньої країни проживання. При цьому, пари мають бути поінформовані про законодавство, що застосовується в тій чи іншій країни для того, щоб уникнути вибору законодавства, яке буде більш вразливим для слабкішої половини пари.

На сьогодні Великобританія заявила про ухилення від застосування цього законодавства. Таким чином, для його запровадження в силу в інших країнах-членах потрібна одностайна згода решти 26-ти країн-членів ЄС.

9 країн-членів – Франція, Італія, Іспанія, Румунія, Австрія, Угорщина, Греція, Словенія та Люксембург – вже висловилися на підтримку такого рішення.

Загалом, щороку в середньому реєструється 170 тис. інтернаціональних розлучень.

Як повідомляв УНІАН, проект доповіді, що розглядався Європарламентом в рамках режиму консультацій, був схвалений Комітетом з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту 16 вересня.