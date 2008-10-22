Україна не визнає Косово, щоб убезпечити миротворців

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Позиція України щодо Косово продиктована бажанням зберігати нейтральний статус та захистити миротворців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«и хочемо мати нейтральний підхід», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні в Косово перебувають 500 українських миротворців, які знаходяться у складі KFOR, а також у складі місії військових поліцейських ООН.

«Якщо Україна обере якусь позицію, то питання безпеки наших миротворців актуалізується», - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також висловив переконання у тому, що вирішенні проблеми Косово знаходиться в ЄС, членами якого в майбутньому мають стати і Сербія, і Косово.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність. Після цього 51 країна світу, включаючи багато європейських, визнали незалежність Косово.