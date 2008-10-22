Тимчасові та постійні працівники матимуть рівні умови праці

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав запровадження однакових умов до постійних та тимчасових працівників.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, Європарламент на своєму сьогоднішньому засіданні в Страсбурзі підтримав проект директиви у другому читанні без змін.

Відповідно до схваленого рішення, тимчасові працівники матимуть рівні умови праці (оплата, робочі години, соціальний захист тощо) з постійними працівниками компанії.

Виняток зроблено для Великобританії, де тимчасові працівники прирівнюватимуться в правах до постійних працівників компаній через 12 тижнів з моменту працевлаштування.

Відповідно до директиви, відношення до тимчасових робітників може відрізнятися від відношення до постійних працівників компанії лише у випадку погодження такого ставлення із соціальними партнерами. Директива також передбачає можливість запровадження штрафів за недотримання принципів рівного ставлення до тимчасових та постійних працівників.

Положення директиви мають бути імплементовані в національні законодавства країн-членів ЄС протягом трьох років.