ЄС відстежить використання Грузією коштів донорів

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР обіцяє створити ефективний механізм контролю за використанням коштів донорів для Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції по завершенню міжнародної конференції донорів для Грузії.

«Ми маємо механізми контролю, Європарламент також має свої додаткові механізми контролю, і це в наших спільних інтересах мати велику прозорість», - сказала комісар ЄС.

«І ви можете бути впевненими, що я все зроблю для того, щоб мати механізми, які здійснюватимуть цей контроль», - додала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час конференції міжнародні донори вирішили надати Грузії 4,5 млрд. дол. допомоги на відновлення країни. При цьому 2 млрд. Грузія отримає у вигляді грантів, 2,5 млрд. - у вигляді довгострокових кредитів від міжнародних фінансових інституцій.

Передбачається, що 1,74 млрд. дол. Грузія отримає в 2008 році, 1,68 млрд. - в 2009 році та 1,1 млрд. - в 2010 році.

Потреби Грузії у допомозі оцінювалися у 3,2 млрд. дол.