”Народники” з ЄП задоволені резолюцією про Голодомор

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Депутати Європарламенту від групи народних партій задоволені резолюцією про Голодомор в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в коментарях депутатів, переданих УНІАН.

Так, голова групи народних партій Європарламенту Жозеф ДОЛЬ (Франція) висловив задоволення тим, що Європарламент зміг знайти час для розгляду цієї резолюції.

“Ми повинні пам’ятати нашу історію. Сьогоднішня Європа була створена в дусі примирення між ворогами, однак для примирення важливо також визнання минулого”, - заявив він.

“Ми в Європі маємо спеціальну відповідальність нагадувати про злочини, як такі, щоб вони ніколи не могли повторитися”, - додав Ж.ДОЛЬ.

Один з авторів резолюції депутат Чарльз ТЕННОК (Великобританія) також висловив переконання у тому, що тільки визнаючи минуле, країни можуть шукати кращого майбутнього. Він зазначив, що відданість Україні ідеї розповісти світу про Голодомор є сигналом зрілості демократії та посилення суверенності нації. Депутат також зазначив, що слово “геноцид” не було включено до резолюції через позицію ряду фракцій Європарламенту.

“Ця резолюція не містить слова “геноцид”, оскільки інші політичні групи не вважають, що це слово в його чіткому визначенні може вживатися при характеристиці Голодомору, можливо, через побоювання нападів сучасної Росії. Алі ніхто з нас не хоче применшувати страждання, що винесла Україна. Жодне слово не може належним чином описати звірство Голодомору”, - наголосив Ч.ТЕННОК.

Депутат Урсула ГАЧЕК (Польща) висловила переконання у тому, що за Голодомор в Україні була відповідальна система комуністичної радянської тиранії на чолі з Іосіфом Сталіним.

“Сьогодні ми хочемо віддати належне всім жертвам Голодомору в Україні і висловити солідарність діям української нації для вшанування цієї трагедії. Це має бути попередженням проти тоталітарної ідеології, яке не повинно забутися”, - сказала депутат.

Водночас, вона висловила думку щодо того, що Україна мала б також взяти на себе сміливість і визнати “темні” сторінки в своїй історії, зокрема, діяльність українських націоналістичних груп в 1939-1945 роках, які нападали на польських мирних жителів у східних районах Польщі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства та висловив співчуття українському народу.

В резолюції депутати також закликали країни колишнього СРСР відкрити архіви на цю тематику для дослідження того, як було організовано Голодомор в Україні.

Спільна резолюція була узгоджена представниками групи народних партій, групи лібералів, «зелених» та групи «Союз за Європу націй» та групи соціалістичних партій.