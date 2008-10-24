В Італії розіграно найбільший в історії джекпот

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. В італійській лотереї Superenalotto роізграно найбільший за всю історію Італії джекпот в 100 млн. 756 тис. євро.

Про це повідомляє сьогодні італійське інформаційне агентство ANSA.

Такий великий виграш накопичився з квітня цього року, оскільки нікому не вдавалося вгадати 6 номерів з шести.

Кількість бажаючих виграти джек-пот постійно зростала, а загалом, протягом останнього місяця італійці витратили в намаганні зірвати джек-пот 347 млн. євро. В розіграші попереднього тиражу, що відбувся 18 жовтня, взяли участь близько 20 млн. осіб, або понад третина населення Італії.

Однак, 21 жовтня ввечері джекпот нарешті було розіграно. Він дістався жителю сицилійського міста Катанія.

Ім`я щасливця поки що не відоме і, можливо, взагалі, не буде розголошено. Шанси вгадати шість цифр у правильному порядку з 90 номерів дорівнювали 600 000 000:1.