Буш бачить Україну та Грузію в НАТО

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Президент США Джордж БУШ знову підтвердив, що Сполучені Штати підтримують вступ України і Грузії в НАТО.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив на урочистій церемонії, що відбулася в Білому домі, підписання протоколів про вступ до НАТО Албанії і Хорватії.

”Інші держави шукають шлях до членства в НАТО, і вони мають повну підтримку уряду США. Сьогодні я знову підтверджую прихильність Америки прагненню України, Грузії, Боснії і Герцеговини, а також Чорногорії (вступити) в НАТО. Двері до членства в НАТО відкриті також Сербії, якщо вона обере цей шлях”, - сказав Дж.БУШ.

Церемонія відбулася після того, як Дж.БУШ провів годинні переговори з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, який знаходиться з візитом у США .