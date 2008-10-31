Хорватія може за рік завершити переговори про вступ до ЄС

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Хорватія може завершити переговори про вступ до ЄС в 2009 році.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на проект доповіді Єврокомісії щодо прогресу країн Західних Балкан на шляху до ЄС, якій має бути представлений наступного тижня.

“Хорватія здійснила гарний загальний прогрес за три роки з моменту початку переговорів... Якщо Хорватія виконає всі необхідні умови, Комісія вважає можливим досягнути фінальної стадії переговорів про вступ до кінця 2009 року”, - цитує видання проект доповіді.

Водночас, у документі також наголошується на необхідності продовження реформ в Хорватії, зокрема реформи судової та адміністративної системи, посилення боротьби з корупцією, захист прав меншин, включаючи повернення біженців.

Єврокомісія також планує запропонувати індикативну “дорожню карту” щодо завершення технічних переговорів з Хорватією до кінця 2009 року.

Водночас, видання зазначає з посиланням на джерело в Єврокомісії, що цей план може і не міститися в остаточній версії документу, оскільки Франція, Німеччина та Нідерланди проти визначення спеціальних дат допоки не завершиться ратифікація Лісабонської угоди.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія має статус країни-кандидата на членство в ЄС з 2004 року. Переговори про приєднання розпочалися в 2005 році. Хорватія планує стати членом ЄС не пізніше 2011 року.

Лісабонська угода – новий базовий документ, спрямований на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень. Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року, однак через відмову ірландців на референдумі підтримати у червні підтримати цей документ, дата ратифікації буде відкладена.

Раніше і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляли, що подальше розширення ЄС без схвалення нової угоди неможливо.