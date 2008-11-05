ЄК вважає можливим прийняти Хорватію в ЄС в 2009 році

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Єврокомісія вважає можливим в 2009 році завершити переговори з Хорватією про вступ до ЄС та надати Сербії статус кандидата.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в представлених сьогодні доповідях про прогрес, здійснений Туреччиною та країнами Західних Балкан на шляху приєднання до ЄС, а також у комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо розширення.

У представлених документах зазначається, що політика розширення слугує стратегічним інтересам ЄС в сфері стабільності, безпеки та попередження конфліктів, сприяє зростанню добробуту європейців, полегшує транспортні зв’язки тощо.

“Дорожня карта з умовами та індикаторами, яку ми представляємо сьогодні для Хорватії має покликати інші країни продовжити шлях по дорозі реформ”, - заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні презентації документів щодо розширення, деякі країни-члени ЄС і, зокрема, Франція, здійснювали тиск на Комісію, вважаючи, що до ратифікації Лісабонської угоди не можна надавати будь-якій країні-кандидату перспективу швидкого приєднання до ЄС.

У своїх доповідях Єврокомісія відзначила прогрес практично всіх країн Західних Балкан на шляху до ЄС, а також висловила готовність за виконання ряду вимог Сербією, надати їй офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС вже наступного року.

У доповіді стосовно Туреччини, Єврокомісія відзначила конструктивну роль, яку відігравала Туреччина під час російсько-грузинської війни, водночас, підкресливши, що внутрішнє життя країни характеризувалося суттєвим політичним тиском, що не дало її можливості провести необхідні реформи.

Єврокомісія щорічно готує доповіді про прогрес, здійснений країнами-кандидатами на членство в ЄС.