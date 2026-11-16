Шпигунські літаки Британії посилили спостереження за Калінінгодом: яка причина

Посилення спостереження відбулося після ядерних погроз Путіна та попередження Москви про застосування ядерної зброї в разі блокади російського ексклаву.

Британські розвідувальні літаки RC-135W Rivet Joint у жовтні здійснили 17 вильотів для спостереження за діяльністю російських військових. Під час цих місій вони неодноразово облітали російський ексклав Калінінград. Кількість польотів зросла вчетверо порівняно з травнем, коли британські військові виконали чотири такі місії. Про це повідомив журналіст з питань оборони Том Коттерілл, який поділився відповідними даними в соціальній мережі X.

За його інформацією, командування Королівських ВПС Великої Британії залучило до польотів два оперативні розвідувальні літаки Rivet Joint. Вони також здійснювали послідовне патрулювання вздовж балтійських кордонів НАТО з Росією та Білоруссю.

Високопоставлений представник оборонного відомства назвав таку інтенсивність польотів незвичайною.

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"Використання такого вишуканого ресурсу свідчить про те, що існував дуже особливий запит на інформацію, на який, як вважалося, могла відповісти лише компанія Rivet Joint", – зазначив він у коментарі Коттеріллу.

Що можуть виявляти британські розвідувальні літаки Rivet Joint

Rivet Joint – це переобладнаний реактивний літак Boeing, оснащений антенами та приймачами. Він не має озброєння, а його екіпажі збирають радіо-, радарні та інші електронні сигнали. Згодом аналітики використовують отримані дані, щоб визначити дії противника.

Королівські ВПС Великої Британії мають три такі літаки, переобладнані з паливозаправників KC-135R. Вони надійшли на озброєння у період із 2013-го до 2017 року та входять до складу 51-ї ескадрильї на авіабазі Ваддінгтон у графстві Лінкольншир.

Британські Rivet Joint виконують польоти не лише над Балтійським морем. У січні один із таких літаків Королівських ВПС разом із літаком P-8A Poseidon ВМС США здійснив політ над Чорним морем поблизу окупованого Криму.

Польоти навколо Калінінграда також не є незвичними: британські розвідувальні літаки регулярно працюють у повітряному просторі союзників та над міжнародними водами. Їхні маршрути часто можна побачити на публічних сервісах відстеження польотів. Однак саме кількість вильотів у жовтні привернула увагу експертів.

Польоти посилилися після ядерного попередження Путіна щодо Калінінграда

Збільшення розвідувальної активності відбулося після заяви президента Росії Володимира Путіна щодо Калінінграда – російського ексклаву на Балтійському морі, розташованого між Польщею та Литвою та не пов'язаного сухопутним коридором з рештою Росії.

1 жовтня під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Москві Путін заявив, що в разі прямого нападу на Росію, зокрема на Калінінград, питання застосування всього наявного в країни озброєння постане негайно.

За кілька днів до цього НАТО повідомило, що отримало від Росії дипломатичну ноту з попередженням про готовність Москви застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує відрізати Калінінград від решти російської території.

У Калінінграді розташована штаб-квартира Балтійського флоту Росії в Балтійську, а також системи протиповітряної оборони та ракетні комплекси, здатні діставати до повітряного простору НАТО.

Британія посилила спостереження за російськими військовими

Велика Британія посилює й інші заходи спостереження за російськими військовими. Минулого місяця безпілотник Protector Королівських ВПС здійснив перший оперативний виліт у повітряному просторі Великої Британії. Він допомагав кораблям Королівського флоту відстежувати російський фрегат "Неустрашимий" у Ла-Манші.

У квітні російські винищувачі Су-35 та Су-27 наблизилися на відстань шести метрів до британського неозброєного розвідувального літака RC-135W Rivet Joint над Чорним морем. Міністерство оборони Великої Британії назвало цей інцидент найнебезпечнішим подібним випадком із 2022 року.

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