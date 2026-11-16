Трамп, Путін і Сі можуть обміняти Україну на угоду щодо Ормузької протоки, – The Telegraph

Така угода дозволила б Трампу заявити про успіх у відносинах з Іраном, Путіну – здобути перемогу в Україні, а Сі Цзіньпіну – зміцнити свій авторитет.

Російський диктатор Володимир Путін раптово опинився на порозі свого дипломатичного тріумфу – тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, на якій спробує домогтися преференцій у війні в Україні.

Як вважають у The Telegraph, у лідерів трьох країн може виникнути спокуса спробувати реалізувати свої національні інтереси, уклавши масштабну угоду.

Так, Росія та Китай – країни, які постачають зброю іранському режиму та закуповують у нього нафту, – могли б використати цей вплив, щоб переконати керівництво Ісламської Республіки піти на мирну угоду зі США, яка гарантуватиме свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

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В обмін на це Трамп міг би змусити Україну припинити опір і завершити війну на умовах Путіна – можливо, шляхом відродження сумнозвісного "мирного плану з 28 пунктів", запропонованого минулого року американським представником Стівом Віткоффом. Цей план включав усі ключові вимоги Росії, зокрема – обмеження чисельності української армії та відмову України від територій, які російські війська навіть не змогли захопити:

"Тім Вілласі-Вілсі, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), вважає, що лідери трьох країн можуть спробувати "обміняти домовленість щодо Ормузької протоки на угоду щодо України". Така угода дозволила б Трампу заявити про успіх у відносинах з Іраном, Путіну – здобути перемогу в Україні, а Сі Цзіньпіну – зміцнити свій авторитет, продемонструвавши здатність одним махом вирішити дві найнебезпечніші світові кризи".

Втім, здатність трьох лідерів нав’язати свою волю Україні – або будь-якій іншій країні – набагато нижча, ніж їм, можливо, хотілося б думати, зазначає видання.

Трамп уже неодноразово намагався змусити Володимира Зеленського завершити війну на російських умовах. Проте Україні щоразу вдавалося протистояти цьому тиску – головним чином тому, що Європа компенсувала брак американської підтримки.

Крім того, поразка Трампа на проміжних виборах означає, що він не може розраховувати на те, що Конгрес, контрольований демократами, скасує законодавчі акти, що запроваджують американські санкції проти Росії.

"Путін і Сі, чудово усвідомлюючи все вищезазначене, напевно скептично ставитимуться до здатності свого американського "друга" виконати свою частину будь-яких гіпотетичних домовленостей", – зазначається в статті.

Росія та Китай також мають менше можливостей, ніж може здатися на перший погляд. Якби вони спробували чинити тиск на Іран, змушуючи його укласти мирну угоду з Америкою, керівництво Ісламської Республіки, ймовірно, чинило б їм такий самий ефективний опір, який Зеленський чинив Трампу.

Водночас експерти вважають, що ця зустріч навряд чи дасть щось, окрім ефектного кадру для преси.

"На мій погляд, якщо ця зустріч все ж відбудеться, буде краще, якщо вона не призведе до якихось суттєвих домовленостей. Я побоююся, що в іншому разі це може відкрити шлях до зовнішньої політики, заснованої на поділі сфер впливу, за якої ми надамо Росії занадто велику свободу дій у Європі, а Китаю – у Тихоокеанському регіоні", – зазначає американський дипломат Річард Хаас.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі

МЗС Китаю офіційно підтвердило, що зустріч відбудеться у четвер, 19 листопада.

ЗМІ писали, що обговорення значною мірою зосередиться на розробці амбітної угоди про контроль над ядерною зброєю, а питання про війну в Україні не розглядатиметься.

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