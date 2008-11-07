Литва ”гальмує” переговори ЄС з Росією

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Литва виступає проти поновлення переговорів з Росією про нову угоду між Росією та ЄС.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-видання «EUobserver».

За даними видання, на зустрічі на рівні послів у четвер, 6 листопада, Франція запропонувала, щоб міністри закордонних справ країн-членів ЄС на своєму засіданні 10-11 листопада оголосили про поновлення переговорів з Росією і, водночас, схвалити комюніке, якому засудити Росію за невиконання мирної угоди.

Як повідомляє видання, більшість країн, що виступали за призупинення переговорів, в тому числі, Швеція, Великобританія, Чехія, Естоня та Латвія погодилися з цією пропозицією. Однак Литва за мовчазної підтримки Польщі хоче добитися повного виконання положень мирної угоди, зокрема, щодо виведення російських вйськ з району Ахалгорі та Кодорської ущелини.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму надзвичайному засіданні 1 вересня вирішила призупинити проведення переговорів з Росією про нову угоду до виконання Росією положень мирного плану, зокрема, щодо виведення військ з Грузії.

6 листопада Єврокомісія розповсюдила документ про оцінку стану двосторонніх відносин з Росією, в якому закликала до вдіновлення переговорів. За словами джерела в Єврокомісії, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР може самостійно схвалити рішення про відновлення переговорів, оскільки мандат на їх проведення Єврокомісією не був скасований. Водночас, комісар хоче отримати політичну підтримку з боку міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Питання подальших відносин з Росією розглядатиметься на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 10-11 листопада в Брюсселі.