ЄС відновить переговори з РФ про нову угоду

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Європейський Союз відновить переговори з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на прес-конференції за підсумками неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Відповідаючи на запитання щодо того, що вони скказали делегаціям Литви та Польщі, які виступали проти відновлення переговорів, французький Президент, зокрема, зазначив, що переговори не були перервані.

«Я хочу нагадати, що ці переговори не були перервані. Ми просто просили Президента Єврокомісії дещо відкласти термін проведення наступного раунду», - сказав Н.САРКОЗІ, нагадаючи рішення Європейської Ради від 1 вересня цього року.

За його словами, на сьогодні Росія виконала всі основних 4 вимоги: припинення вогню, відведення військ на території, які вони займали до 7 серпня, розміщення спостерігачів ЄС в Грузії та початок діалогу щодо майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії. Французький Президент зазначив, що є певні складності, однак, в цілому, не можна сказати, щоб домовленності не були виконані Росією.

«Краще вести переговори, це дає можливість почути один одного», - резюмував Н.САРКОЗІ.

У свою чергу Ж.БАРРОЗУ зазначив, що вся Європа має спільний інтерес щодо відновлення переговорів з Росією.

«Краще мати спільну позицію Європи щодо Росії, можливо не на 100% таку, як хотіла би та чи інша країна-член, але одну, а не три чи чотири», - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що у випадку несхвалення рішення про відновлення переговорів, не можна бути впевненим в тому, що окремі країни-члени не вестимуть двосторонні переговори з Росією.

Н.САРКОЗІ та Ж.БАРРОЗУ не надали деталей щодо того, коли переговори можуть бути відновлені

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада на надзвичайному засіданні вирішила відкласти проведення переговорів з Росією про нову угоду до виконання Росією усіх вимог мирної угоди за наслідками російсько-грузинської війни. 5 листопада Єврокомісія розповсюдила документ з оцінкою стану відносин між ЄС та Росією, в якому висловилася за відновлення переговорів. Водночас, сьогодні джерело в Єврокомісії повідомило, що комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР хотіла б отримати політичну підтримку міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на відновлення переговорів з Росією. Проти відновлення переговорів виступали Литва та Польща. Засідання ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС відбудеться в Брюсселі 10-11 листопада. Самміт ЄС-Росія, на якому, найвірогідніше може бути оголошена дата чергового раунду переговорів, відбудеться 14 листопада у Ніцці.