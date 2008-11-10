Комісар ЄС: розслідування війни в Грузії необхідне

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається, що Росія не буде проти персонального складу комісії з розслідування війни в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, прро це вона заявила сьогодні журналістам перед початком засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Вона зазначила, що питання проведення розслідування було двічі обговорено на засіданнях Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС – неформальному в Авіньоні 5-6 вересня та формальному в Брюсселі наприкінці вересня.

«Всі розуміють, що ми маємо провести це розслідування», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона зазначила, що на сьогодні їй невідомо, чи обговорювало французьке президентство в ЄС з Росією кандидатуру майбутнього голови комісії з розслідування, однак, при цьому зазначила, що знає давно цю особу, як дуже гарного фахівця з питань Кавказу.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада джерело, близьке до французького президентства в ЄС, повідомило про те, що в ході засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 10-11 листопада планується розглянути проект мандату для міжнародної комісії з росзлідування причин та ходу російсько-грузинської війни.