Естонія з оптимізмом дивіться на майбутнє відносин НАТО-Україна

Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Міністр оборони Естонії Яак АВІКСОО оптимістично оцінює перспективу розвитку відносин України і НАТО у сфері оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони країн Альянсу, які проходять сьогодні у Таллінні.

«Консультації надають добру можливість продовжувати плідну співпрацю України з НАТО в рамках проведення реформ держави, спрямованих на євроатлантичну інтеграцію», - сказав Я.АВІКСОО.

У зв’язку з цим він наголосив, що Естонія прагне брати у цих процесах якнайдієвішу участь. Міністр оборони Естонії також висловив упевненість, що успіх співробітництва України з Альянсом є взаємовигідним і взаємозалежним для обох сторін.

Я.АВІКСОО також високо оцінив прагнення України брати участь у силах швидкого реагування НАТО та багатонаціональній вертольотній ініціативі, що заохочує майбутні відносини держави з НАТО.

«Хочу підкреслити, що я дуже оптимістично ставлюся до розвитку майбутніх відносин України з НАТО у галузі оборони, зокрема, з огляду на їхнє поглиблення і розширення», - сказав міністр оборони Естонії.