Естонія з оптимізмом дивіться на майбутнє відносин НАТО-Україна
Співробітництво є взаємовигідним
Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Міністр оборони Естонії Яак АВІКСОО оптимістично оцінює перспективу розвитку відносин України і НАТО у сфері оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони країн Альянсу, які проходять сьогодні у Таллінні.
«Консультації надають добру можливість продовжувати плідну співпрацю України з НАТО в рамках проведення реформ держави, спрямованих на євроатлантичну інтеграцію», - сказав Я.АВІКСОО.
У зв’язку з цим він наголосив, що Естонія прагне брати у цих процесах якнайдієвішу участь. Міністр оборони Естонії також висловив упевненість, що успіх співробітництва України з Альянсом є взаємовигідним і взаємозалежним для обох сторін.
Я.АВІКСОО також високо оцінив прагнення України брати участь у силах швидкого реагування НАТО та багатонаціональній вертольотній ініціативі, що заохочує майбутні відносини держави з НАТО.
«Хочу підкреслити, що я дуже оптимістично ставлюся до розвитку майбутніх відносин України з НАТО у галузі оборони, зокрема, з огляду на їхнє поглиблення і розширення», - сказав міністр оборони Естонії.